Welterbe-Kulturstätten beim Festtagbummel neu entdecken

Sachsen-Anhalt gehört zu den Bundesländern mit der höchsten Dichte an Unesco-Welterbestätten. Die besten Tipps fürs Wochenende im Überblick.

Der Naumburger Dom ganz im Süden Sachsen-Anhalts gehört seit 2018 zum Unesco-Welterbe. Rund um den Welterbetag werden am Pfingstwochenende mehrere Sonderführungen angeboten.

Magdeburg - In kaum einer anderen Stadt in Sachsen-Anhalt dürften sie so sehnsüchtig auf das Ende der Corona-Beschränkungen gewartet haben.