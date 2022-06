Wernigerode erinnert an 900 Jahre Stadtgeschichte

Vor neun Jahrhunderten wurde Wernigerode gegründet. Das kleine städtische Harzmuseum nimmt das Datum zum Anlass, „Geschichten aus 900 Jahren“ zu erzählen. Ein Blick in die Sonderausstellung.

Memorialtafel von St. Sylvestri in Wernigerode

Wernigerode - Auf einer kleinen Anhöhe steht stolz ein Rehbock. Das Gehörn ist verformt. In der Jägersprache heißt es „Perückenbock“. Solch ein Tier soll am 26. April 1639 in der Grafschaft Wernigerode geschossen worden sein. Zu sehen ist er mit seiner etwas putzig anmutenden Missbildung auf einem Kupferstich – samt der detailreich ausgearbeiteten gräflichen Stadt Wernigerode mit der Stadtmauer und den vielen Türmen. Über den Dächern thront das Schloss.