Nena bei einem ihrer Auftritte. Derzeit tourt sie durch Deutschlandund war am Sonnabend zu Gast in Magdeburg.

Magdeburg. - Nena war 23 Jahre jung, als sie mit ihrem Song „99 Luftballons“ in den von deutschen Künstlern so begehrten US-Charts auf Platz 2 stand. Vor ihr landete damals nur noch „Say Say Say“, das Duett von Paul McCartney und Michael Jackson. Das Mädchen in Leder und Nietengürtel und dem etwas struppigen Haar schaffte den Durchbruch, wurde zum Star der NDW, der Neuen Deutschen Welle.