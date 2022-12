Wo es zu Weihnachten noch Tickets gibt

In Vergoldung und Malerei zeigt in Halberstadt der Rabhonaltar aus dem frühen 16. Jahrhundert die Szene der Geburt Jesu und die Anbetung der Könige.

Magdeburg - „Wer dem Kern der Weihnacht nachspüren will, ist hier genau richtig. Jesu Geburt findet sich vielfach, gewirkt in Wolle und Leinen, gehauen aus Sandstein und farbenreich gemalt auf den mittelalterlichen Altarbildern im Kapitelsaal“, sagt Claudia Wyludda. Sie arbeitet bei der Domschatzverwaltung in Halberstadt, kennt die kostbaren Schätze und den gotischen Dom der Vorharzstadt aus dem Effeff. Der Domschatz mit den Gewändern aus Gold und Seide, kostbaren Gefäßen und den ältesten gewirkten Bildteppichen des 12. Jahrhunderts ist am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.