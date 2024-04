Häuschen geerbt? Oder ein Eigenheim erstanden? Wer ein älteres Haus besitzt und darin für die nächsten Jahrzehnte wohnen will, kommt um eine energetische Sanierung meistens nicht umhin. So lassen sich Heizkosten sparen.

Ist Ihr Eigenheim ein Energiefresser? Was sie jetzt unbedingt tun sollten!

Magdeburg - Im Laufe der nächsten Jahre werden viele Hausbesitzer ihre Heizung erneuern müssen – so will es das neue Gebäude-Energie-Gesetz. Ob Wärmepumpe, wasserstofffähige Gasheizung oder eine Kombination aus beidem: „Zunächst sollte der Energiebedarf deutlich gesenkt werden“, sagt Gebäude-Energieberater René Herbert. „Ansonsten kauft man eine überdimensionierte Heizung, riskiert einen hohen Verbrauch und speziell bei Wärmepumpen einen zu frühen Verschleiß der Technik.“ Der Bauingenieur mit Sitz in Oschersleben hat 19 Jahre Berufserfahrung und ist zudem Landesvorsitzender von Sachsen-Anhalts Energieberaterverband.