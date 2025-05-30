Mit Öffnungszeiten Action boomt: Übersicht der Standorte des Billig-Discounters in Sachsen-Anhalt
Ob Magdeburg, Halle oder Dessau: Hier finden Sie die aktuellen Adressen und Öffnungszeiten aller Action-Filialen in Sachsen-Anhalt.
Magdeburg/Halle (Saale). - Der Non-Food-Discounter Action hat sich an die Spitze einer hart umkämpften Branche gesetzt. Konkurrenten wie Woolworth, Tedi und Mäc-Geiz blicken neidisch hinterher. Immer mehr Action-Filialen werden eröffnet.
Mittlerweile hat der Discounter aus Enkhuizen (Niederlande) über 3.100 Filialen in 14 europäischen Ländern. Über 600 Märkte befinden sich in Deutschland. Während sich die Konkurrenz oft in den Innenstädten befindet, sind die Action-Filialen zumeist weiter außerhalb zu finden.
Action-Filialen in Sachsen-Anhalt: Orte, Adressen, Öffnungszeiten
- Magdeburg: Am Sudenburger Tor 8, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Magdeburg-Nord: Ziolkowskistraße 11, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Zerbst: Heidetorplatz 8-28, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Schönebeck: Calbesche Straße 27, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Hermsdorf: Am Elbepark 1, Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr
- Oschersleben: Anderslebener Straße 30, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Quedlinburg: Oeringer Straße 5-7, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Dessau-Roßlau: Heidestraße 18, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Halberstadt: Im Sülzeteiche 10a, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Halle-Neustadt: Weststraße 3, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Halle-Südstadt: Südstadtring 58, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Halle-Südost: Leipziger Chaussee 147, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Bitterfeld-Wolfen: Burgstraße 59, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Sangerhausen: Wilhelm-Koenen-Straße 2A, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Wernigerode: Am Schreiberteich 6, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Wittenberg: Straße der Befreiung 102, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Gardelegen: Buschhorstweg 2, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Stendal: Rosa-Luxemburg-Straße 31, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Merseburg: Straße des Friedens 102, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
- Leuna: Nova Eventis 1, Montag bis Donnerstag 9 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 20 Uhr
- Weißenfels: Merseburger Straße 10, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr
Im April 2025 hat die Non-Food-Discounterkette die erste Filiale im schweizerischen Bachenbülach bei Zürich eröffnet. Mittlerweile sind auch dort acht weitere Standorte hinzugekommen.