Ob Magdeburg, Halle oder Dessau: Hier finden Sie die aktuellen Adressen und Öffnungszeiten aller Action-Filialen in Sachsen-Anhalt.

Immer mehr Action-Filialen entstehen in Europa. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es mehrere Filialen.

Magdeburg/Halle (Saale). - Der Non-Food-Discounter Action hat sich an die Spitze einer hart umkämpften Branche gesetzt. Konkurrenten wie Woolworth, Tedi und Mäc-Geiz blicken neidisch hinterher. Immer mehr Action-Filialen werden eröffnet.

Mittlerweile hat der Discounter aus Enkhuizen (Niederlande) über 3.100 Filialen in 14 europäischen Ländern. Über 600 Märkte befinden sich in Deutschland. Während sich die Konkurrenz oft in den Innenstädten befindet, sind die Action-Filialen zumeist weiter außerhalb zu finden.

Action-Filialen in Sachsen-Anhalt: Orte, Adressen, Öffnungszeiten

Magdeburg: Am Sudenburger Tor 8, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Am Sudenburger Tor 8, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Magdeburg-Nord: Ziolkowskistraße 11, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Ziolkowskistraße 11, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Zerbst: Heidetorplatz 8-28, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Heidetorplatz 8-28, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Schönebeck: Calbesche Straße 27, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Calbesche Straße 27, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Hermsdorf: Am Elbepark 1, Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr

Am Elbepark 1, Montag bis Freitag 9 bis 20 Uhr, Samstag 9 bis 18 Uhr Oschersleben: Anderslebener Straße 30, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Anderslebener Straße 30, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Quedlinburg: Oeringer Straße 5-7, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Oeringer Straße 5-7, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Dessau-Roßlau: Heidestraße 18, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Heidestraße 18, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Halberstadt: Im Sülzeteiche 10a, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Im Sülzeteiche 10a, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Halle-Neustadt: Weststraße 3, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Weststraße 3, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Halle-Südstadt: Südstadtring 58, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Südstadtring 58, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Halle-Südost: Leipziger Chaussee 147, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Leipziger Chaussee 147, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Bitterfeld-Wolfen: Burgstraße 59, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Burgstraße 59, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Sangerhausen: Wilhelm-Koenen-Straße 2A, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Wilhelm-Koenen-Straße 2A, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Wernigerode: Am Schreiberteich 6, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Am Schreiberteich 6, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Wittenberg: Straße der Befreiung 102, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Straße der Befreiung 102, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Gardelegen: Buschhorstweg 2, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Buschhorstweg 2, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Stendal: Rosa-Luxemburg-Straße 31, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Rosa-Luxemburg-Straße 31, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Merseburg: Straße des Friedens 102, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Straße des Friedens 102, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr Leuna: Nova Eventis 1, Montag bis Donnerstag 9 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 20 Uhr

Nova Eventis 1, Montag bis Donnerstag 9 bis 19 Uhr, Freitag und Samstag 9 bis 20 Uhr Weißenfels: Merseburger Straße 10, Montag bis Samstag 9 bis 20 Uhr

Im April 2025 hat die Non-Food-Discounterkette die erste Filiale im schweizerischen Bachenbülach bei Zürich eröffnet. Mittlerweile sind auch dort acht weitere Standorte hinzugekommen.