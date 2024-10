Insgesamt 200 Mitarbeiter sollen einmal beim IT-Dienstleister Akkodis in Magdeburg arbeiten. Das Unternehmen wächst vor Ort aber langsamer als ursprünglich geplant. Der Standortleiter spricht über die Hintergründe.

Akkodis streckt Wachstumspläne am Standort Magdeburg

Akkodis bezog vor einem Jahr neue Büros in Magdeburg.

Magdeburg - Vor einem Jahr eröffnete Akkodis sein neues Büro am Schleinufer in Magdeburg. An dem Standort wollte das Unternehmen die Zahl der Jobs von 50 auf 200 erhöhen. Als Ziel stand 2026 im Raum. Nun plant der IT-Dienstleister mit einem langsameren Wachstum.