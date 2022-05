Alt, älter, Bachelor? Wie eine längere Regelstudienzeit den Abschluss in Frage stellen könnte

Einst galt die Einführung des Bachelors als Wunderwaffe der Wirtschaft im Wettstreit um immer jüngere Hochschulabsolventen. Dann kam die Corona-Pandemie und die Regelstudienzeiten wurden nach oben korrigiert. Was das für Studenten und Arbeitgeber in Sachsen-Anhalt bedeutet.

Magdeburg/Halle - Als die Umstellung von den Diplom- und Magisterstudiengängen auf das Bachelor-Master-System an den Hochschulen Sachsen-Anhalts erfolgte, erhoffte man sich eine bessere Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse im internationalen Vergleich, bessere Jobchancen für Absolventen und jüngere, aber qualifizierte Arbeitnehmer für die deutsche Wirtschaft. Seitdem gibt es vermehrt Kritik an dem modularen System. Zu verschult, zu kurz, Bulimielernen, ohne tatsächliche Anhäufung von Wissen. Dies waren nur einige der Punkte, an denen sich Studierende und Arbeitgeber Anstoß nahmen. Nun bröckelt mit Einführung der längeren Regelstudienzeiten in der Corona-Pandemie auch der vermeintliche Zeitvorteil der Studierenden. In Sachsen-Anhalt zeichnet sich dazu ein überraschend einheitliches Stimmungsbild ab.

Ende Januar flattert die Mitteilung aus dem Wissenschaftsministerium in die Postkästen der Redaktionen in Sachsen-Anhalt. "Nach einem halbwegs normalen Start des Wintersemesters mussten die Studierenden in Sachsen-Anhalt zum Jahresende hin verstärkt mit coronabedingten Einschränkungen ihren Studienalltag bestreiten", heißt es darin von Seiten Armin Willingmanns. "Aus diesem Grund wollen wir die Regelstudienzeit ein viertes – und hoffentlich letztes Mal – um ein Semester verlängern." Zwei Sätze, die über einen gelungenen Start ins Berufsleben entscheiden können. Oder ihn erschweren.

Corona-Pandemie änderte Lehrkonzepte

Schnell reagierten die Ministerien der Länder, als Anfang 2020 die Corona-Pandemie begann in Deutschland zu wüten. Semesteranfänge an Hochschulen und Universitäten wurden verschoben, Präsenzveranstaltungen ins Homeoffice verlegt. Nicht nur die Lehre war auf die neue Form des Unterrichtens in weiten Teilen nicht vorbereitet, sondern auch viele Studierende, wie sich im Nachhinein herausstellte. Es fehlte an der nötigen Ausstattung, an eingeschliffenen Prozessen, an Lehr- und Lernkonzepten für die digitale Wissensvermittlung. Auch die persönliche Strukturierung im Distanzlernen konnte zu massiven Problemen in der Prüfungsvorbereitung führen.

"Ich hatte vorher in der Schule eine ganz klare Zeiteinteilung. Man wusste, wann man wo zu sein hatte. An der Uni war es dann alles sehr konfus", erinnert sich der Informatikstudent Florian. "Man merkte, dass niemand darauf vorbereitet war, komplett übers Internet unterrichten oder lernen zu müssen." Dazu sei noch die soziale Isolation gekommen. "Ich habe weiter zuhause in meinem Kinderzimmer gesessen und es war, als hätte sich im Vergleich zur Schulzeit nichts verändert. Außer, dass ich meine Kommilitonen noch nie von Angesicht zu Angesicht gesehen habe und der Kurs, wohin es für mich persönlich gehen sollte, nicht klar war."

Verlängerung nimmt Druck an der Uni

Mittlerweile sei er zuhause ausgezogen, schiebt der junge Mann nach. Die kleine Wohnung wird mit Hilfe des Bafögs finanziert und ein Zuschuss von den Eltern bringe ihn durch die Zeit der Pandemie, in der die klassischen studentischen Nebenjobs wie Kellnern rar gesädt seien. Auch zwei seiner Kommilitonen habe er mittlerweile durch Zufall getroffen, als er seinen Studierendenausweis für das neue Semester validieren ließ. Es habe sich also alles ein wenig eingeschliffen, so Florians Resümee. "Dass die Regelstudienzeit verlängert wurde, hat mir im Großen und Ganzen viel Druck genommen. Mittlerweile weiß ich, wie was an der Uni funktioniert und kann mich da ganz anders drauf einstellen."

Den "Druck" von den Studierenden in der Pandemie zu nehmen sei tatsächlich auch ein Grund von mehreren gewesen, um eine längere Studiendauer zu ermöglichen, so Matthias Stoffregen vom Wissenschaftsministerium in Sachsen-Anhalt. "Hochschulen und Studierende mussten lernen, mit der Online-Lehre umzugehen. Daneben sind Nebeneinkünfte der Studierenden zur Finanzierung des Studiums weggebrochen." In der Folge sei zu befürchten gewesen, dass Studierende in der BAföG-Förderung die erforderlichen Leistungsnachweise nicht oder nicht rechtszeitig erbringen könnten und sich der erforderliche Zeitaufwand für das gesamte Studium erhöhe, fährt Stoffregen fort. Deshalb habe sich das Wissenschaftsministerium als Ausnahmeregelung zur Verlängerung der Regelstudienzeit und damit auch des Anspruchs auf BAföG entschieden.

Schwierige Gemengelage, uneindeutige Statistiken

Wie viel diese Regelung den Staat und damit auch den Steuerzahler kosten wird, ist bislang noch unklar und hängt vom Zuspruch der BAföG-Empfänger ab. Da im Zweifelsfall zu den sechs Semestern, die ein Bachelor-Studiengang im Regelfall dauert, nun vier dazu kommen können, ist von ersten belastbaren Zahlen frühestens im Jahr 2024 zu rechnen. Hinzu kommen individuelle Belange, wie Krankheit, Elternzeit oder auch private Schicksalsschläge, die die Studienzeit ebenfalls in die Länge ziehen. All dies zeigt die schwierige Gemengelage auf, die zu uneindeutigen Statistiken führen könnte. Bislang können lediglich persönliche Eindrücke durch Beteiligte tatsächliche Tendenzen über die Annahme des Angebots vom Wissenschaftsministerium andeuten.

"Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Kommilitonen die Verlängerung der Regelstudienzeit sehr positiv aufgenommen haben", so Anton Borrmann vom Studierendenrat der Uni Halle. "Das ist vor allem für BAföG-Empfänger extrem wichtig, weil sich viele Veranstaltungen, die theoretisch belegt werden müssten, unter Pandemiebedingungen überschneiden." Außerdem werde die zusätzliche Flexibilisierung des Studiums selbst von vielen Studierenden begrüßt.

Bestrebungen, schnell fertig zu werden

Auch der für die Studienfinanzierung zuständige Matthias Müller vom Studierendenwerk Halle kennt sich mit den Bedürfnissen der Studierenden aus. Und macht klar, dass es für die Studierenden in den vergangenen Semestern wichtig gewesen sei, die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs zu erhalten. Zugleich merkt er an, dass bislang die Nachfrage nach den Zusatzsemestern an der Uni Halle eher verhalten sei. "Die Studierenden haben ein Interesse daran, tendenziell früher mit ihrem Studium fertig zu werden." Er habe in seiner Arbeit den Eindruck gewonnen, dass "90 Prozent trotz Corona-Pandemie gut in ihrem Studium voran" kämen.

Das hat einen ernsten Hintergrund. Da durch die Pandemie viele Nebenjobs und damit auch eine mögliche Finanzierung des Studiums weggebrochen sind, müssen mehr Studierende auf das BAföG zurückgreifen. Diese staatliche Hilfe muss in der Regel hälftig zurückgezahlt werden. Die 10.000 Euro-Grenze wird dabei zwar nicht überschritten, dennoch möchte nicht jeder Studierende mit hohen Schulden ins Berufsleben starten.

Keine Auslandserfahrung und ältere Absolventen

Und noch eine Hürde gilt es nach dem Studium zu meistern: Während in Branchen wie der Informationstechnologie auch Ältere und Quereinsteiger auf eine Chance auf einen gut bezahlten Arbeitsplatz hoffen dürfen, galt neben nachgewiesener Auslandserfahrung das Alter der Absolventen in anderen Bereichen der Wirtschaft lange Zeit als Zünglein an der Waage im Einstellungsprozess. Arbeitgeber wünschten sich jüngere, aber qualifizierte Absolventen. Dazu sollte die Einführung der Abschlüsse Bachelor und Master mit einer Verkürzung der Regelstudienzeit an den Hochschulen und Universitäten beitragen.

Wer die neuen, längeren Regelstudienzeiten in vollem Umfang wahrnimmt, aber pandemiebedingt keine Auslandserfahrung sammeln konnte, könnte so schnell aus dem Rennen um besonders begehrte und umkämpfte Arbeitsplätze sein. So vereitelte die Pandemie etwa vielen Studierenden den geplanten Aufenthalt an einer Universität im Ausland. Im vergangenen Wintersemester konnten von 154 Studierenden, die sich über das akademische Austauschprogramm Erasmus an der Uni Magdeburg beworben hatten, nur 67 ihren Aufenthalt im Ausland antreten. Halten Wirtschaftsvertreter Sachsen-Anhalts unter dem Fanal der Pandemie weiterhin an ihren Forderungen der Vergangenheit fest, könnte es um die Berufschancen für viele momentan Studierende schlecht stehen. Ein Grund zur Sorge?

Alter spielt fast keine Rolle

"Nein", glaubt Jan Pasemann, Sprecher der Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände in Sachsen-Anhalt. Das Alter der Hochschulabsolventen spiele für Unternehmen fast keine Rolle. Derzeit. Auch die Zusammenarbeit von Wirtschaft und Wissenschaftsministerium in Sachen Regelstudienzeit soll offenbar einen Schulterschluss demonstrieren. "Minister Willingmann hat seit Beginn der Pandemie einen engen, regelmäßigen Austausch mit allen relevanten Stakeholdern gepflegt, darunter auch den Wirtschaftsverbänden", so Ministeriumssprecher Matthias Stoffregen.

Ähnlich wie bei den unterstützenden Maßnahmen für Wirtschaft und Unternehmer diene die Ausnahmeregelung der verlängerten Regelstudienzeit dem Nachteilsausgleich durch die Pandemie. "Am Ende geht es darum, dass der Job mit dem passenden Bewerber besetzt wird und er die erforderlichen sozialen Kompetenzen und fachlichen Fähigkeiten mitbringt", erklärt Jan Pasemann. Die Anforderungen würden von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen variieren.

Ohne Angst ins Berufsleben starten

"Beide Seiten müssen zueinander passen. Das gibt am Ende den Ausschlag. Wer eine junge Frau oder einen jungen Mann mit Abschluss frisch von der Uni kommend einstellt, sucht jemanden, den er in der Firma aufbauen kann und nach Möglichkeit lange ans Unternehmen binden will." Diese, so der Arbeitgebersprecher weiter, wüssten um die Studienbedingungen in der Corona-Pandemie und hätten sich darauf eingestellt. Wichtig sei aber, dass die Studierenden so wenig Defizite wie möglich aufwiesen.

Auch Anton Borrmann vom Stura der Uni Halle glaubt nicht, dass den Studierenden ein Nachteil aus der Verlängerung der Regelstudienzeit erwachsen könne. "Die Studierenden können sich auf ihr Studium konzentrieren. Das ist das Wichtigste." Von Ängsten oder Befürchtungen, keinen oder nicht den angestrebten Arbeitsplatz zu erhalten, hat er bislang nichts gehört. Insgesamt sei die Stimmung unter den Kommilitonen entspannt, gibt der Studierendenrats-Vorsitzende zu Protokoll.

Ältere Studierende kein Problem

Ein Problem bei der Verlängerung der Regelstudienzeit scheint es also von keiner Seite zu geben. Entspanntere Studierende, Wirtschaftsvertreter, die in dem höheren Alter der Studierenden kein oder nur ein geringes Problem für die Unternehmen erkennen können: Die derzeitige Situation an der Hochschullandschaft Sachsen-Anhalts zeigt, dass auch zwei Jahre ältere Studierende kein Problem darstellen. Dies widerspricht deutlich dem Drängen der Wirtschaft auf immer jüngere, qualifizierte Absolventen in der Vergangenheit. Und stellt den Fortbestand des ohnehin immer wieder in der Kritik stehenden Bachelor-Master-Systems in Frage.

Könnte dies, ähnlich zur deutlich gestiegenen Zustimmung von Seiten der Arbeitgeber und -nehmer zum lange Zeit argwöhnisch beäugten, aber in der Pandemie bewährten Homeoffice, zu einer allgemein entspannteren Haltung gegenüber älteren Absolventen führen? Scheint sich vielleicht sogar ein Aufbrechen des modularen Studiensystems und eine Hinwendung zum freieren, umfassenden Lernen nach dem Vorbild des Universalgelehrten Alexander von Humboldts abzeichnen?

Keine Überlegungen zur Abschaffung des Bachelor

Daran glaubt Katharina Vorwerk von der Uni Magdeburg nicht. "Wir gehen nach Corona von einer Rückkehr zu den normalen Regelstudienzeiten aus, die auch durchaus ihre Berechtigung haben. Im Studium sollen Lernziele erreicht werden, um fundiertes Wissen für einen folgenden Berufseinstieg zu erlangen. Und auch Robin Baake vom Wissenschaftsministerium verneint: "Mir ist nicht bekannt, dass es im Moment solche Überlegungen geben würde." Der Grund: "Sollte über so etwas nachgedacht werden, würde eine Umstellung des Systems nicht zwei oder drei, sondern mit Sicherheit zehn Jahre dauern." Solch ein Aufwand würde aber derzeit gescheut.