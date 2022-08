Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt: So viele Menschen waren im August ohne Beschäftigung

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Sachsen-Anhalt im August wieder angestiegen. Auch im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt es eine leichte Erhöhung.

Magdeburg/dpa - Die Arbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt ist im August gestiegen. Rund 81.100 Menschen waren zur Monatsmitte als arbeitslos registriert, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren 2500 mehr als im Juli. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,2 Punkte auf 7,4 Prozent. Im Vorjahresmonat waren es 7,1 Prozent.

Arbeitslosenzahlen Sachsen-Anhalt: Weniger Neueinstellungen wegen drohenden Gasmangels

"Die Inflation, die rasant steigenden Energiekosten und die Lieferengpässe belasten die wirtschaftliche Entwicklung", sagte Regionaldirektionschef Markus Behrens. In einigen Branchen berichteten Unternehmen, dass sie nicht alle Materialien und Vorprodukte bekämen. Hinzu kommen laut Behrens Risiken aufgrund des drohenden Gasmangels. Viele Betriebe müssten ihre Preise erhöhen. Entsprechend könnte auch beim Personal gekürzt oder weniger eingestellt werden.

Zahl der Arbeitslosen auch in Deutschland gestiegen

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August gegenüber dem Vormonat um 77.000 auf 2,547 Millionen gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg weiter mitteilte, nahm die Arbeitslosenquote um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent zu. Im Vergleich zum August des Vorjahres sank die Zahl der Arbeitslosen um 31 000.

"Trotz der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten ist der Arbeitsmarkt robust", sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles.