Autonome Lastenräder sollen zukünftig den ÖPNV in Magdeburg ergänzen

Magdeburger Forscher der Otto-von-Guericke-Universität haben ein selbstfahrendes Lastenrad entwickelt. Klar ist: Zukünftig kann es so profitabel und günstig betrieben werden wie ein herkömmlicher Fahrradverleih.

Das autonome Lastenrad „AuRa“ fährt auf dem Campus der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg an den Gästen der Abschlussdemonstration vorbei.

Magdeburg - Ein Lasten-E-Bike kommt den Breiten Weg in Magdeburg entlang gefahren. Im Sattel sitzt: niemand. Bremsen, beschleunigen und lenken kann es von allein. Ziel ist die Person, die mit schweren Einkaufstüten an der Straßenbahnhaltestelle wartet und sich das dreirädrige Lastenrad schon über eine App bestellt hat. „Es kommt dann automatisiert zu einem. Man lädt sein Gepäck oder die Kinder ein und fährt damit manuell zu seinem Ziel. Dort steigt man ab und das Rad fährt zurück ins Depot oder zum nächsten Nutzer“, erklärt Forschungsgruppenleiter Stephan Schmidt. Zukunftsmusik? In Magdeburg bald nicht mehr.