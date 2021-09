zugfahrten Bahn will schnelle Rückkehr zum Normalbetrieb nach Streik-Ende - Eine Einigung ist aktuell nicht in Sicht

"Zug fällt aus": Auch am letzten kompletten Streiktag mussten Bahnkunden im Südosten Geduld haben. Dienstagfrüh endet der dritte Streik in dieser Tarifrunde und die Bahn arbeitet fieberhaft an dem Normalfahrplan. Eine Einigung der Parteien ist nicht in Sicht.