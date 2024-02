Strohballen und Autoreifen brennen, Gülle verschmiert die Fahrbahn: In Magdeburg und der Börde muss die Polizei bei Bauernprotesten einschreiten. Politiker aus Sachsen-Anhalt äußern Unverständnis.

Bauernproteste in Magdeburg: Polizei ermittelt - Politik reagiert mit Unverständnis

Hier brennt das Feuer in Magdeburg noch in einer Schale. Später wurde es auf die Straße gekippt.

Magdeburg/Meitzendorf - Die Dunkelheit bricht an, als etwa 120 Fahrzeuge, darunter 90 Traktoren mit 140 Personen, im Industriegebiet im Norden Magdeburg Stellung beziehen. Sie wollen Zufahrtsstraßen zu Logistikfirmen und einem Tanklager blockieren, was die Polizei verhindert. Es wird verhandelt. Ergebnis: Die Polizei lässt die Sperrung einer Fahrbahnhälfte am Mittwochabend zu. Doch die Stimmung kippt.