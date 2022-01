Bei diesem Möbeltischler im Harz entstehen Unikate aus alten Dielen oder Bauabfällen

Karsten Reichert ist Möbeltischer in Radisleben im Harz. Er verhilft altem Holz zu einem neuen Leben. Dabei begann sein Start in die Selbstständigkeit denkbar unglücklich.

Radisleben/MZ - Holz, zu diesem Werkstoff spürt Karsten Reichert aus Radisleben eine besondere Verbindung. Der 34-Jährige ist seit 17 Jahren Möbeltischler und seit kurzem selbstständig. In seiner kleinen Werkstatt stellt er Möbel, Spielzeug und Unikate her, die in seinem neuen Online-Shop „Skoel Holzkunst und Zauberei“ erhältlich sind.

Skoel - eigentlich mit einem durchgestrichenen, skandinavischen o geschrieben - steht dabei für „das Licht, das im Dunkel scheint“, erklärt der gebürtige Hallenser. Und das Wort Zauberei repräsentiere seine Beschäftigung mit Alchemie, also dem Verwenden von Holz als Flussmittel, wenn er kleine Anhänger aus Bronze schmiedet.

Berufswunsch Tischler stand früh fest

„Ich mag das Lebendige, das alte Holz in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Und ich mag die Beständigkeit und die Wärme, die es ausstrahlt“, sagt Reichert. Interesse am Handwerken habe er schon immer gehabt, erklärt der 34-Jährige. Der Wunsch Tischler zu werden, stand dementsprechend auch bereits früh fest.

Im Alter von zehn Jahren habe er sich sein erstes eigenes Werkzeug - eine Stichsäge - gewünscht. „Damals baute ich meine ersten Regale und habe mich in alle Richtungen versucht.“ In der achten Klasse machte er sein erstes Schülerpraktikum bei einer Tischlerei in Halle und unterschrieb gleich einen Ausbildungsvertrag. Die Lehre zum Möbeltischler, mit 16 begonnen, schloss Reichert mit einem Durchschnitt von 1,2 als Landesbester ab.

Mit dem Lockdown in die Selbstständigkeit

Nach 17 Jahren Arbeit am Bau und in einer Küchenbaufirma entschloss sich der Handwerker, der seit acht Jahren in Radisleben wohnt, aus gesundheitlichen Gründen den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Es war der 1. April 2020 - genau der Tag, an dem der erste Lockdown begann. Die Corona-Pandemie machte den Start mehr als schwer: Die Mittelaltermärkte, auf denen er sein Angebot präsentieren wollte, sind fast komplett abgesagt worden. „Fünf Termine sind mir allein 2021 durch Corona entgangen.“ Trotzdem ist er zuversichtlich, sagt: „Das wird schon.“

Reicherts Haupterwerbsquelle ist derzeit die Arbeit im Baunebengewerbe, bei der er unter anderem im Bahnhof von Ballenstedt Fenster und Türen repariert. Dass altes Holz nicht unbedingt auf den Müll gehört, sondern aufbereitet und wiederverwendet werden kann, zeigt der Möbeltischler in seinem Online-Shop. „Upcycling“ (gesprochen: Abseickling) nennt man es, wenn ein scheinbares Abfallprodukt zu etwas Neuwertigem umgewandelt wird. Genau das bildet Karsten Reicherts zweites finanzielles Standbein.

Unter seinen Händen entstehen so Tischplatten aus Bodendielen oder Lampen aus Furnier. Auch spezielle Kundenanfragen, wie etwa nach skandinavischen Schnitzereien, führt er aus.

Um die eigenen Produkte an den Mann oder die Frau zu bringen, bietet der Handwerker auch Kurse für Kinder an, in denen zum Beispiel peruanische Sitztrommeln, sogenannte Cajons, entstehen. Deren Klang soll beruhigen, da er dem Herzschlag sehr nahe kommt.

Kinderbasteln ist eine Herzenssache von mir Karsten Reichert

„Kinderbasteln ist eine Herzenssache von mir. Letztens haben wir in der Rolle in Halberstadt Handtrommeln durch Dampfbiegen hergestellt“, erzählt der Familienvater. Den Kontakt habe er durch den Existenzgründerlehrgang in Halberstadt bekommen.

Nach und nach entwickelt sich ein Kundenstamm. Der soll, wenn es nach Karsten Reichert geht, noch weiter wachsen. „In diesem Jahr wollen wir versuchen, das Basteln auch in Altenheimen anzubieten.“ Denn auch dort könnten im Rahmen der Tagesbeschäftigung kleine Klangspielzeuge eingesetzt werden und helfen, die motorischen Fähigkeiten möglichst lange zu erhalten.