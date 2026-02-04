Seit Ende 2025 steht fest: Der Freizeitpark Belantis wird zum "Asterix Park Deutschland". Bereits in diesem Jahr können sich Fans der legendären Comic-Reihe auf erste Attraktionen aus der Welt der Gallier freuen – und auf die Helden Asterix und Obelix höchstpersönlich.

Der Freizeitpark Belantis vor den Toren Leipzigs soll Stück für Stück in einen "Asterix und Obelix"-Park verwandelt werden.

Leipzig. - Die Umgestaltung des Freizeitparks Belantis bei Leipzig zum "Asterix und Obelix"-Park schreitet voran. Das Unternehmen kündigt auf seiner Website an, dass es schon im Frühjahr 2026 ein Idefix-Abenteuerland geben soll. Und es sucht bereits nach den wichtigsten Personen für die Neuausrichtung des Freizeitparks: nach Asterix und Obelix.

Zur Erinnerung: Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes hatte die Event Park GmbH, Betreiber von Belantis, vergangenes Jahr gekauft. Im Dezember wurde dann angekündigt, dass Belantis zum ersten Asterix-Park außerhalb Frankreichs werden soll. Der Umbau ist schrittweise geplant; die Namensänderung beispielsweise soll erst 2030/31 erfolgen.

Freizeitpark Belantis sucht Darsteller für Asterix und Obelix

Doch schon in diesem Jahr können sich Asterix-Fans auf die ersten Attraktionen rund um den Comic-Helden freuen. So soll das Idefix-Abenteuerland im Frühjahr eröffnen. Der genaue Starttermin steht laut dem Unternehmen noch nicht fest.

Die Belantis-Website verrät, dass es vier Attraktionen und ein Restaurant beinhalten soll. Geschäftsführer Filip de Witte hatte bereits gesagt, dass es unter anderem eine 86 Meter lange Wasserbahn für all jene geben soll, die zu klein für die große Bahn in der Pyramide sind.

Lesen Sie auch: So soll Asterix künftig mehr Besucher in den Freizeitpark Belantis bei Leipzig locken

Und Besucher werden dort auch auf Asterix und Obelix höchstpersönlich treffen. Momentan sucht Belantis Personen, die die beiden Gallier live im Freizeitpark verkörpern sollen. "Du trittst mehrmals am Tag im Kostüm auf und interagierst mit den Gästen", heißt es unter anderem in der Stellenausschreibung von Belantis.

Lesen Sie auch: Übernahme von Belantis: Wie viel der neue Eigner für den Freizeitpark gezahlt hat

Dafür solle man "körperlich belastbar" sein, denn die Kostüme seien nicht nur schwer, auch sei es darin warm und die Sicht sei eingeschränkt. Wie eine Unternehmenssprecherin zu "Tag 24" sagte, würden die Bewerber deshalb auch beim Casting einem Belastungstest unterzogen und vor ihrem Einsatz direkt in Frankreich geschult.

Leipziger Freizeitpark wird in "Asterix Park Deutschland" verwandelt

Nach dem Idefix-Areal sollen sich dann die anderen Themenbereiche rund um die Gallier nach und nach in die Asterix-Welt einfügen. Das hatte das Unternehmen Compagnie des Alpes vergangenes Jahr bereits angekündigt.

Die acht bestehenden Bereiche des Parks sollen nach und nach erneuert werden. Alle zwei Jahre solle eine neue Großattraktion entstehen, in den Zwischenjahren zumindest kleinere, sagte Geschäftsführer Filip de Witte.