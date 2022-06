Tschüß, Bello! Das sind die beliebtesten Hunde-und Katzennamen in Sachsen-Anhalt

Seit Jahren geht der Trend in Sachen Tiernamen in eine ganz klare Richtung. Hat sich das in 2021 geändert? Wir zeigen, welche Hunde- und Katzennamen in Sachsen-Anhalt besonders hoch im Kurs stehen.

Magdeburg/Sulzbach - Vor Jahren war bereits ein eindeutiger Trend unter den Tierbesitzern Sachsen-Anhalts erkennbar: Tiernamen sollten möglichst nah an die menschlicher Kinder herankommen. Nicht umsonst heißt es unter Tierärzten oft salopp, dass das letzte Kind ein Fell trage. Klar, dass die Familienerweiterung auf vier Pfoten sich auch vom Namen her harmonisch in das Gesamtbild einfügen soll. Dabei zeichnen sich unter den Besitzern der fast 11 Millionen Hunde und etwa 15 Millionen Katzen, die in Deutschland im Jahr 2021 registriert waren immer deutlichere Trends zu menschlichen Namen ab. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es ein eindeutiges Beliebtheitsgefälle in der Namensverteilung, wie Europas größtes Haustierregister Tasso in der Auswertung der Registrierungen im vergangenen Jahr zeigt.



Und soviel sei bereits verraten: Rex, Bello und Muschi sind von gestern. Hier kommt die Top 10 der beliebtesten Hunde- und Katzennamen.