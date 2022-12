Wird Corona künftig bei Hasseröder gebraut?

Corona made in Wernigerode? Laut Branchendienst inside.beer.de gibt es Pläne, wonach die Harzbrauerei kräftig ausgebaut werden soll. Was bisher über Zeitschiene, Invest-Volumen und Job-Zahlen bekannt ist.

Wernigerode - Mitten in der Streik-Phase, die 200 Mitarbeiter der Hasseröder-Brauerei kämpfen um mehr Gehalt, kommt über den Branchen-Dienst inside.beer die überraschende Nachricht, dass Hasseröder-Eigentümer AB InBev die Produktion in Wernigerode ausbauen und offenbar in neue Anlagen investieren will. Was ist der Plan?