Bis zu 30 Prozent Leerstand: Vermieter in Sachsen-Anhalt wenden sich an Bundesregierung

Magdeburg - Alles auf Neubau: Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP will pro Jahr 400.000 neue Wohnungen bauen. Das Ziel wird haushoch verfehlt, aber darum geht es den ostdeutschen Wohnungsunternehmen in ihrem Appell an die Politik nicht. Den Verbänden zufolge hat der Osten beim Thema Wohnen nämlich ganz andere Probleme – und wird von der Bundesregierung regelrecht vergessen.