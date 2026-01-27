Erste Versorger haben die Tarife gesenkt. Doch einige Stadtwerke ziehen noch nicht mit und bleiben teuer - so in Stendal und Blankenburg. Der Unterschied macht bis zu 400 Euro im Jahr für einen Haushalt aus.

Kommt die Strompreis-Subvention des Bundes bei den Kunden an?

Magdeburg - Der Bund übernimmt in diesem Jahr einen Teil der Netzentgelte – 6,5 Milliarden Euro Steuergelder sind für 2026 eingeplant. Damit sollen die Strompreise sinken, was bei einigen Stadtwerken auch schon der Fall ist wie unsere Stichprobe zeigt. So sinken die aktuellen Tarife in Magdeburg, Halberstadt, Burg, Haldensleben oder etwa Staßfurt um etwa zehn Prozent. So zahlt ein Haushaltskunde mit 3.600 Kilowattstunden Jahresverbrauch für Arbeitspreis und Grundgebühr in deinem gängigen Tarif bei den Städtischen Werken Magdeburg insgesamt 1081 Euro – das sind 129 Euro weniger als im Vorjahr.