Der Leiter des Kaliwerks von K+S in Zielitz, Ulrich Scheele, spricht im Interview über die Zukunft des traditionsreichen Bergwerks und warum Russlands Kalkül auf dem Kalimarkt gescheitert ist.

Chef des Kaliwerks in Zielitz: „Wir fahren am technischen Limit“

Salz-Abbau in der Börde

Ulrich Scheele leitet seit 2022 das Kaliwerk in Zielitz.

Zielitz - Das Kaliwerk in Zielitz prägt mit seinen weißen Halden nicht nur die Landschaft nördlich von Magdeburg, sondern ist mit rund 2.100 Mitarbeitern auch ein bedeutender Arbeitgeber in der Region. Volksstimme-Reporter Robert Gruhne sprach mit Werkleiter Ulrich Scheele über die wirtschaftliche Lage, Russlands Rolle und mögliche Erweiterungen von K+S in Zielitz.