weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sachsen-Anhalt
    3. >
  3. Regionale Wirtschaft
    4. >

  4. Handel: China-Haus in Magdeburg: Unternehmer macht „Deals“ im großen Stil

Handel China-Haus in Magdeburg: Unternehmer macht „Deals“ im großen Stil

Oliver Franke unterstützt Firmen in Sachsen-Anhalt beim Handel mit Unternehmen aus dem Reich der Mitte. Warum Produkte aus Fernost teilweise so billig sind.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 25.09.2025, 11:57
Oliver Franke führt das Beratungs- und Handelshaus Chinaprofis in Magdeburg.
Oliver Franke führt das Beratungs- und Handelshaus Chinaprofis in Magdeburg. Foto: Höhne

Magdeburg/MZ. - Wer in Sachsen-Anhalt einen Handelsplatz für chinesische Waren sucht, der wird im Zentrum von Magdeburg fündig. Der Unternehmer Oliver Franke hat aus einer einstigen Schokoladenfabrik ein China-Haus gemacht. Schon von außen fallen an den Fenstern die roten, chinesisch anmutenden Verkleidungen auf.