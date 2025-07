Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will 5.000 Stellen in Deutschland abbauen. Parallel steht das Unternehmen kurz vor der Eröffnung seines „Global Parts Center“ in Halberstadt.

Halberstadt - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck, der in wenigen Tagen das „Global Parts Center“ in Halberstadt eröffnen will, plant bis 2030 den Abbau von 5.000 Stellen in Deutschland. Einem Sprecher zufolge sollen die Stellen weitgehend über natürliche Fluktuation und Altersteilzeit abgebaut werden. Aber auch gezielte Abfindungsprogramme seien möglich, hieß es.