Hellofresh hat rund 1.000 Mitarbeiter im Werk in Barleben. Die Nachfrage nach den Kochboxen bleibt aber hinter den Erwartungen. Welche Konsequenzen der Konzern jetzt zieht.

Das bedeutet die Nachfrage-Flaute bei Hellofresh für das Werk in Barleben

Barleben - Die Nachfrage nach den Kochboxen von Hellofresh ist nicht so hoch wie erwartet. Das Unternehmen, das 2022 ein großes Werk in Barleben eröffnet hat, will nun seine Kosten senken und unter anderem Investitionspläne überdenken.