Der Netzbetreiber 50 Hertz will möglichst schon im Sommer mit dem Bau der großen Windstromtrasse in einigen Orten Sachsen-Anhalts loslegen - wenn Grundstückseigentümer zustimmen. Vom 3. bis zum 6. Juni informiert das Unternehmen die Bürger - die Veranstaltungen sind in Weißenfels, Petersberg-Gutenberg, Bornstedt und Bernburg.

In Bayern hat der Bau der Windstromtrasse Südostlink bereits im Dezember 2023 begonnen. Zu sehen sind die Erdkabel in Schutzrohren. Ab dem Sommer sollen erste Arbeiten auch in Sachsen-Anhalt starten. Erdkabel sind drei- bis sechsmal teurer als Freileitungen - doch voran Bayern hatte die Kabel durchgesetzt. Die Planungen hatten sich um mehrere Jahre verzögert.

Magdeburg - Netzbetreiber 50 Hertz will bereits im Sommer mit dem Bau etlicher Anlagen für die Windstromtrasse Südostlink von Wolmirstedt bis nach Thüringen beginnen. Noch liegt der Planfeststellungsbeschluss – also die komplette Baugenehmigung – für das Milliardenprojekt nicht vor. Allerdings darf 50 Hertz grundsätzlich einige Arbeiten schon vorfristig in Angriff nehmen – die Bundesnetzagentur hat für diese einen sogenannten vorfristigen Maßnahmebeginn genehmigt. Eine Hürde gibt es aber noch: „Wir benötigen das Einverständnis aller betroffenen Grundstückseigentümer“, sagt Unternehmenssprecher Axel Happe. Das Unternehmen geht in den nächsten Tagen auf Informationstour. Am 5. Juni sind Fachleute von 50 Hertz in Bornstedt, am Tag darauf in Bernburg.