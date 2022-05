300 neue Arbeitsplätze: Eine Flugzeug-Ikone wird am Flughafen Leipzig/Halle gebaut

Die Deutsche Aircraft will 2025 den Kurzstreckenflieger D328eco auf den Markt bringen. Die Montagehalle dafür wird ab 2022 am mitteldeutschen Flughafen errichtet.

So soll die Montagehalle einmal aussehen. In der zweiten Jahreshälfte 2022 soll mit dem Bau begonnen werden.

Schkeuditz/MZ - Eine deutsche Flugzeug-Ikone ist im Anflug auf den Airport Leipzig/Halle: Die Deutsche Aircraft GmbH teilte am Mittwoch mit, ab Ende 2024 die neu entwickelte Kurzstreckenmaschine D328eco auf dem Flughafengelände bauen zu wollen. Die Errichtung einer Montagehalle soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 beginnen. Deutsche-Aircraft-Manager Nico Neumann sagte: „Der Aufbau einer hochmodernen Endmontagelinie für die D328eco in Deutschland ist der Schlüssel zur Entwicklung unseres Programms.“