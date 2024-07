Im Halleschen Einkaufspark (HEP) eröffnet am Samstag eine neue Action-Filiale. Was Sie über den Non-Food-Discounter in Kanena-Bruckdorf wissen müssen.

Dritte Filiale des Discounters in der Stadt: Action eröffnet im HEP - Was die Kunden erwartet

Halle (Saale)/DUR. - Die Non-Food-Discounter-Kette Action eröffnet am Samstag, 20. Juli, eine neue Filiale in Halle. Als Standort hat die Geschäftsleitung des niederländischen Unternehmens den Halleschen Einkaufspark (HEP) gewählt.

Auf einer Fläche von 775 Quadratmetern verkauft der Haushaltsdiscounter Action nach eigenen Angaben rund 6.000 Produkte aus den Bereichen Dekoration, Heimwerkerbedarf, Spielzeug & Multimedia, Haushaltswaren, Garten- & Outdoorartikel, aber auch Körperpflege, Mode und Heimtextilien. Damit steht das Unternehmen in direkter Konkurrenz zum aus Sachsen-Anhalt stammenden Discounter Mäc-Geiz.

Discounter Action eröffnet dritte Filiale in Halle

Heiko Großner, Geschäftsführer von Action Deutschland, sagt über die Eröffnung der neuen Filiale: „Der Standort erfüllt alle Kriterien, die unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis ermöglichen. Dazu gehören breite und helle Gänge sowie ausreichend Parkplätze. Der Standort ist zudem sehr gut erreichbar und zeichnet sich durch die zentrale Lage aus.”

Mit der Eröffnung gibt es künftig drei Action-Filialen in Halle: in Neustadt, in der Südstadt und nun auch in Kanena-Bruckdorf.

Nach eigenen Angaben hat der Discounter mittlerweile mehr als 2.500 Filialen in zwölf Ländern.