Auch die Finsterwalder Transport und Logistik GmbH in Halle ist vom Krieg in der Ukraine betroffen. Denn dem Unternehmen fehlen Fahrer. Wieso die Spedition auf die ukrainischen und polnischen Fahrer angewiesen ist, berichtet Unternehmenssprecher Sven Köcke.

Halle - Die Finsterwalder Transport und Logistik GmbH in Halle transportiert in ganz Europa Waren für ihre Kunden. Vor dem Krieg gegen die Ukraine sei das Unternehmen bis nach Russland gefahren, berichtet Sven Köcke, Unternehmenssprecher der Spedition. Nun sei jedoch an der polnischen Grenze zur Ukraine Schluss.