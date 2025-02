Schkeuditz. Der Flughafen Leipzig/Halle setzt seit Januar neue Körperscanner ein. Die neue "Walk-Through"-Technologie ermöglicht es, dass Fluggäste beim Durchschreiten gescannt werden, ohne anhalten zu müssen.

"Die neue Technik könnte künftig dazu beitragen, Fluggästen die Kontrolle zu vereinfachen und diese zu beschleunigen", sagte Bundespolizeisprecherin Yvonne Manger gegenüber der "Leipziger Volkszeitung". Pro Passagier seien es zwar nur wenige Sekunden, in der Masse könnten die neuen Scanner jedoch einen erheblichen Zeitunterschied darstellen.

"Walk-Through"-Körperscanner werden auch am Frankfurter Flughafen eingesetzt

Im Flughafen Frankfurt (Main) werden solche "Walk-Through"-Scanner nach einer einjährigen Testphase ab sofort im Regelbetrieb eingesetzt. "Die dabei eingesetzte Millimeterwellen-Technologie durchdringt auch Kleidung. Potenzielle Gefahrengegenstände zeigt ein geschlechtsneutraler Avatar präzise und in Echtzeit an", heißt es von der Betreibergesellschaft Fraport dazu.

Bei notwendigen Nachkontrollen könne sich das Luftsicherheitspersonal gezielt auf den angezeigten Alarmbereich konzentrieren, statt den Passagier komplett abzutasten.

Weniger Störer durch neue Körperscanner erhofft

Entspannte Sicherheitskontrollen sorgen laut der Vereinigung Cockpit für entspannte Gäste und damit auch für weniger Störer. Diese werden in der Luftfahrtbranche als "Unruly Passengers" (zu deutsch: widerspenstige Passagiere) bezeichnet und sorgen wegen ihres auffälligen Verhaltens immer mal wieder dafür, dass Flugzeuge außerplanmäßig landen müssen. Grund dafür ist oft Alkohol, aber auch Stress und Angstzustände können aggressives Verhalten auslösen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist laut der Vereinigung Cockpit das Vermeiden von Warteschlangen. Dadurch werde das Risiko für terroristische Attacken noch vor der Sicherheitskontrolle verringert.

Neue Körperscanner im Flughafen Leipzig/Halle: Testphase läuft über mehrere Monate

Die neuen Scanner befinden sich gerade in der Testphase. Die kommenden Monate sollen zeigen, ob sie bundesweit und dauerhaft in der Luftsicherheitskontrolle eingesetzt werden können.

Ganz rund läuft der Ablauf derzeit am Airport Leipzig/Halle noch nicht. Die Kontrollzeit des Handgepäcks kann bei den neuen Scannern nicht Schritt halten: "Schon jetzt ist die hohe Anzahl an Nachkontrollen des Handgepäcks der Grund für Wartezeiten am Ende des Prozesses“, so Cockpit-Sprecherin Sarah Weißner.