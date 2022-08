Südharz/MZ - Für die meisten Familien, die auf Erdgas angewiesen sind, mag der angekündigte Preisanstieg noch vage irgendwo in der Zukunft liegen. Julia Stahl, die in Hainrode (bei Bleicherode) wohnt und für zwei Unternehmen in der Gemeinde Südharz in Mansfeld-Südharz arbeitet, hat es schon erwischt. Eiskalt. „Unser Gasliefervertrag läuft Ende September aus“, sagt die 34-Jährige. „Bisher haben wir einen monatlichen Abschlag von 205 Euro bezahlt. Ab Oktober sind es 980 Euro monatlich.“ Das ist fast das Fünffache!