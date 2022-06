Goldene Zeiten für Magdeburger Baulöwen

Der Sudturm der ehemaligen Bördebrauerei in Magdeburg-Neustadt soll in einen Wohnturm gewandelt werrden.

Magdeburg - Intels Wohnungssucher haben die Fühler schon mal ausgestreckt: 15 Frauen und Männer des Chipkonzerns und seiner Berater trafen sich Mitte Mai mit den Chefs aus der Magdeburger Bauszene. Ob kommunale Wohnungsgesellschaft, Genossenschaften oder Private: Alles was Rang und Namen hat in der Branche, saß am Tisch und spitzte die Ohren. Alle hoffen auf das große Geschäft. 2027 will Intel in seinen ersten beiden Fabriken mit 3000 Mitarbeitern loslegen.