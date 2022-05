Großer Bahnhof auf dem Flughafen Magdeburg-Cochstedt

Um Punkt 12.05 Uhr war es am Freitag soweit, eine „Falcon 2000 LX“ des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt landete auf der Rollbahn des Flughafens Magdeburg-Cochstedt. Der Airport ist damit wieder am Netz.

Cochstedt - „Einen guten Flug gehabt?“, fragt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) Jens Heider, nachdem der Flugkapitän die „Falcon 2000 LX“ sauber in Cochstedt gelandet hatte. „Bei dem Wetter“ nickt der Pilot der DLR in den strahlend blauen Himmel. Der Zweistrahler hat im normalen Flugverkehr 18 Plätze, als Wissenschaftsmaschine des Luft- und Raumfahrtzentrums sind meist nur fünf Leute an Bord.