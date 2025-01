Grüne Woche Berlin 2025 Begehrter Edeka-Bio-Regionalpreis geht nach Sachsen-Anhalt!

Zum 89. Mal findet in Berlin die Grüne Woche statt. Während der Messe wurde zum 9. Mal der Edeka-Bio-Regionalpreis verliehen. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr an das Unternehmen NutriPur GmbH aus Halle. Wofür die Firma aus Sachsen-Anhalt ausgezeichnet wurde und was ihre Produkte besonders macht.