Berlin. – Die Landesweingut Kloster Pforta GmbH hat für ihren Heimatwein Weißburgunder bei der Internationalen Grünen Woche 2026 in Berlin den Edeka-Regionalpreis gewonnen. Der Preis wurde bereits zum zehnten Mal für Sachsen-Anhalt vergeben.

Heimatwein Weißburgunder vom Landesweingut Kloster Pforta erhält Preis auf der Grünen Woche

Laut der Jury präsentierte die Landesweingut Kloster Pforta GmbH mit ihrem Heimatwein Weißburgunder (März 2025) einen Wein, der "die Charakteristik der Saale-Unstrut-Region besonders klar zum Ausdruck bringt".

Der Weißburgunder besteche durch einen frischen, mineralischen Duft mit Anklängen von Quitte und Birne. Vom Geschmack zeige er sich ausgewogen, mit einer feinen Säure und fruchtigen Noten von Weinbergpfirsich und Pomelo.

Er stehe exemplarisch für die Heimatweinlinie des Weinguts, die darauf abzielt, regionale Herkunft und handwerkliche Präzision sichtbar zu machen.

Auch ein Unternehmen aus Laucha an der Unstrut und ein Unternehmen aus Halle konnten mit ihren Produkten den Preis gewinnen.

Preis soll helfen, Arbeitsplätze zu sichern

Mit dem Sieg erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, das Produkt besser zu vermarkten und so neue Kunden zu gewinnen. Zudem seien die Produkte der Preisträger ab sofort in vielen Edeka-Märkten von Sachsen-Anhalt erhältlich, wie das Unternehmen bekanntgab.

"Regionalität spielt bei der Edeka eine zentrale Rolle, weil wir fest davon überzeugt sind, dass hochwertige Produkte aus der Region nicht nur unseren Kunden zugutekommen, sondern auch die lokale Wirtschaft stärken“, so Mathias Pinnow, Geschäftsführer bei der Edeka Minden-Hannover. Man wolle nachhaltig regionale Betriebe fördern und so Arbeitsplätze vor Ort sichern.