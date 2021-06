Haldensleber verwandeln Klärschlamm in Dünger

Haldensleben - Klärschlamm ist ein wertvoller Energie- und Rohstoffträger. Ein Unternehmen in Haldensleben hat es sich zum Ziel gemacht, Ressourcen daraus nachhaltig zu nutzen.

20 Monate wurde im Südhafen von Haldensleben gebaut. Gestern hat die Firma Seraplant den offiziellen Startschuss am Standort gegeben. In der neuen Anlage wird Phosphor aus Klärschlammasche recycelt.

60.000 Tonnen Phosphatdünger im Jahr will das Unternehmen damit künftig produzieren. Der gesamte Prozess sei komplett abfallfrei, sagt Geschäftsführer Henning Schmidt. Währenddessen entstünden keine gefährlichen Zwischenprodukte, Rückstände oder Abgase.

Einsatz in der Landwirtschaft

Der Phosphatdünger wird in der Landwirtschaft eingesetzt und soll vor allem an Unternehmen in der Region gehen. Sachsen-Anhalt habe eine Vorreiterrolle in Deutschland, so Schmidt. Eine entsprechende Anlage gibt es bislang nicht.

In Haldensleben hat das Unternehmen 20 Millionen Euro investiert, 22 Arbeitsplätze entstehen. Sachsen-Anhalt unterstützt das Vorhaben mit knapp fünf Millionen Euro. Aus einem Bundesprogramm kommen weitere 3,5 Millionen Euro.

In Deutschland soll Phosphor spätestens ab 2029 verstärkt aus Klärschlämmen recycelt werden.