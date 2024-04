Handel in Sachsen-Anhalt Gibt es noch Hoffnung für Sachsen-Anhalts Innenstädte?

Konstanze Senge und Daniel Loeschke sind Innenstadtexperten. Sie ist Professorin an der Uni Halle und er berät bei der IHK. Sie wissen, was die Kunden wollen und der Handel für eine Zukunft in Sachsen-Anhalt braucht.