Daimler Truck baut in Halberstadt ein zentrales Logistikzentrum für die weltweite Lieferung von Ersatzteilen für Mercedes-Benz Lkw.

Halberstadt - Die Daimler Truck AG will für rund 500 Millionen Euro ein zentrales Logistikzentrum für Ersatzteile in Halberstadt errichten. Der Bau soll ein „echtes Leuchtturmprojekt“ werden, kündigte Jörg Howe, der Generalbevollmächtigte des Unternehmens für Kommunikation und Außenbeziehungen an.