XXL-Glasbau: Hightech-Gewächshaus in der Börde versorgt den Osten mit 40.000 Gurken täglich

Osterweddingen/MZ - Jos Houwen geht an schier endlosen Gurken-Reihen vorbei. Die Pflanzen ranken sich meterhoch an Leinen bis unter das Glasdach. Die daran hängenden Salatgurken sind groß und grün. „Alle zwei Tage können wir je Pflanze eine Gurke ernten“, erklärt der Niederländer. In der Spitze seien es täglich fast 40.000 Stück, die an Supermärkte geliefert werden. In einer anderen Halle stehen tausende Kräutertöpfchen. Das schnelle und verlässliche Wachstum ist programmiert: Houwen leitet ein riesiges Hightech-Gewächshaus in Osterweddingen vor den Toren Magdeburgs, das dem Unternehmen Wimex gehört. Dessen Geschäftsführer Ulrich Wagner sagt: „So sieht die Zukunft eines Teils des Gemüseanbaus in Deutschland aus.“