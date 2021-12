Energie Historisch hohe Heizkosten - Stadtwerke in Sachsen-Anhalt erhöhen drastisch

2022 werden die Kosten für Gas und damit für die Heizung so hoch sein wie noch nie. Vor allem Neukunden der Stadtwerke in Sachsen-Anhalt sind betroffen - aber auch auf Bestandskunden in Magdeburg, im Harz, in der Altmark und im Salzland kommen saftige Rechnungen zu.