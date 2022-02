teuerungsrate Hohe Energiekosten: Verbraucherpreise steigen in Sachsen-Anhalt weiter kräftig

Verbraucher müssen in Sachsen-Anhalt weiterhin tief in die Taschen greifen. Zwar ging die Teuerungsrate im Januar gegenüber dem Dezember leicht zurück, doch das Jahr 2021 war so preisintensiv wie lange nicht.