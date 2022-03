In Sachsen-Anhalt scannt der Kunde selbst

Waren selber scannen, an einer Selbstbedienungskasse auschecken – die Supermarktketten in Sachsen-Anhalt experimentieren mit neuen Technologien. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass Arbeitsplätze auf der Strecke bleiben.

Am Eingang der Rewe-FIliale in Magdeburg bekommen Kunden die Handscanner, um ihre Einkäufe zu erfassen.

Magdeburg - Anstellen an der Supermarktkasse, Ware aufs Band legen und nach dem Bezahlen wieder in den Einkaufswagen packen. So funktioniert Einkaufen im Supermarkt bislang. Es geht aber auch anders: In immer mehr Supermärkten in Deutschland und Sachsen-Anhalt können Kunden ihre Ware selbst scannen. Bezahlt wird an einer Selbstbedienungskasse.