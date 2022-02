In Zukunft bis zu 20.000 neue Jobs: US-Chipriese Intel soll nach Magdeburg kommen

Magdeburg - Geplant ist, dass EU, Bund und das Land die geplante Investition mit Milliardenbeträgen fördern. Die Volksstimme hatte bereits im November 2021 berichtet, dass sich Intel für Magdeburg interessiert. Zuletzt waren auch noch Dresden (Sachsen) und Penzing (Bayern) als mögliche Standorte genannt worden.

Magdeburg hat Intel den roten Teppich ausgerollt. Zuletzt machte der Stadtrat den Weg frei für ein neues Industriegebiet im Südwesten an der Grenze zur Börde – mit einer Größe von mehr als 500 Fußballfeldern. Dem Vernehmen nach soll die Großinvestition am 4. März offiziell verkündet werden.

Intel will unter seinem Chef Pat Gelsinger massiv in den Ausbau seiner Kapazitäten investieren. Das Unternehmen will so auch zum Vertragsfertiger werden und damit in direkte Konkurrenz zum weltgrößten Chip-Auftragsproduzenten TSMC aus Taiwan treten, der ebenfalls ein Werk in Deutschland planen soll.