Die Schraubenfabrik in Zerbst investiert in neue Fertigungsstätten. Die Produkte sind weltweit nachgefragt. Vor allem eine Branche beschert dem Unternehmen Wachstum.

Investitionen: Das hat das Schraubenwerk in Zerbst vor

Im Schraubenwerk in Zerbst laufen die Arbeiten an einer neuen Halle.

Zerbst - Das Schraubenwerk Zerbst (Kreis Anhalt-Bitterfeld) investiert bis Ende 2025 rund acht Millionen Euro am Unternehmenssitz. „Wir investieren jedes Jahr, aber nicht so viel wie aktuell“, sagt Geschäftsführer und Inhaber Eckhard Schmidt. In dem Betrieb arbeiten 310 Mitarbeiter.