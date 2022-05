Job fürs Leben entgegen dem Trend in Sachsen-Anhalt: Junge Leute in alten Berufen

Magdeburg - Als Carl Robra fünf Jahre alt war, begann er schon in der Werkstatt seines Opas Günther Haut in Seehausen (Kreis Stendal) an alten Weckern herumzuschrauben, was das Foto rechts belegt. Der Meister blickte damals in die Glaskugel und sagte dem Enkel voraus: Du wirst mal Uhrmacher. 17 Jahre später ist es tatsächlich so weit: Carl Robra hält seinen Gesellenbrief in der Hand und sitzt als 22-Jähriger auf jenem Stuhl, auf dem er einst den Wecker (mehr oder weniger) repariert hat.