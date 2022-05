Krankenhausessen des Uniklinikums in der Kritik - Ehemaliger Küchenleiter packt aus

Halle (Saale)/MZ - Das Tochterunternehmen des Universitätsklinikums UKH Service GmbH versorgt täglich über 1.600 Personen in mehreren Krankenhäusern. Das Essen auf den Tabletts wird dabei in den neugebauten Hallen in der Weststraße zusammengestellt. (MZ berichtete). Ein ehemaliger Küchenleiter kritisiert nun die Qualität des Essens und die Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen.