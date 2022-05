Wegen Lieferengpässen fehlen Händlern in Sachsen-Anhalt die Waren. Schon jetzt sind nicht mehr alle Produkte verfügbar. Worauf Kunden sich jetzt einstellen müssen.

In diesem Jahr drohen Lücken unter dem Weihnachtsbaum.

Halle/MZ - Kurz vor Weihnachten wird das Spielzeug knapp: Die Händler in Sachsen-Anhalt kämpfen mit massiven Lieferschwierigkeiten. „Es werden kurzfristig nicht alle Waren für das Weihnachtsgeschäft verfügbar sein“, sagte Antje Bauer, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau, der MZ. Die Gründe sind vielfältig: Wie andere Branchen treffen die Spielwarenindustrie vor allem der weltweite Mangel an Rohstoffen und Logistikprobleme.

„Die Nachfrage ist so hoch wie seit Jahren nicht, aber die Hersteller können nicht ausreichend liefern“, sagt Ulrich Brobeil, Geschäftsführer des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie. Er berichtet von teils täglichen Krisensitzungen der Unternehmen. Die Branche trifft vor allem die Knappheit an Kunststoffgranulat hart. „Viele Spielwaren werden aus Kunststoff hergestellt oder enthalten Teile davon.“ Es fehlten aber auch Papier, Holz und Mikrochips beispielsweise für elektronische Licht- und Soundmodule. Unter dem Chipmangel leiden auch Autohersteller und andere Branchen.

Deutsche spielen seit Pandemiebeginn mehr

Hinzu kommt der erschwerte Transport. Besonders Waren aus Asien kommen derzeit nur schleppend an. Dort kam es durch Corona-Ausbrüche zu Schließungen von Fabriken und Containerhäfen. Ein Großteil von Spielzeugen wird aber in Asien produziert.

Brobeil geht davon aus, dass „gerade hochpreisige Weihnachtsartikel und Trendprodukte schnell vergriffen sein werden“. Diese Waren würden ohnehin in niedriger Stückzahl produziert. Auch elektronisches Spielzeug wie ferngesteuerte Fahrzeuge könnten knapp werden. Kunden müssen sich zudem auf höhere Preise einstellen. „Die Kosten für den Transport haben sich vervielfacht. Das spüren Verbraucher wie bei anderen Produkten bereits jetzt. Und diese Entwicklung wird sich bei den Spielwaren fortsetzen“, erklärt Brobeil.

Brobeil geht davon aus, dass sich die Situation Mitte kommenden Jahres entspannt. Die IHK Halle-Dessau wagt keine Prognose. Wann sich die Lage normalisiere, hänge vor allem davon ab, „ob sich Situation auf dem Rohstoffmarkt wieder entspannt“, so Bauer. „Um einen Puffer zu haben, sollten Einkäufe für Weihnachten rechtzeitig getätigt werden“, lautet der Rat.

Händler kämpfen mit enormen Nachschubproblemen

Das bestätigt Marlis Schmidt vom Bernburger Spielwarengeschäft. Sie spricht von enormen Nachschubproblemen. „Es kommt so gut wie nichts Neues mehr rein. Die Container kommen nicht an. Wenn ich im Frühjahr nicht schon sehr viel vorbestellt hätte, sähe es jetzt leer aus.“ Der Großhändler habe von weiteren Bestellungen in diesem Jahr abgeraten. „Die Container kommen nicht an.“ Vor allem Lego, bestimmte Puppen und Schleich-Figuren habe sie nicht mehr im Angebot. „Alles Artikel aus Plastik, die importiert werden.“

Auch im Hallenser Spielzeugfachgeschäft Tobs ist die Lieferkette für einige Produkte abgebrochen. „Wir merken es bei manchen Marken deutlich. Manche Produkte gibt es derzeit nicht", sagt Mitinhaber Tobias Naumann. So seien Holzartikel nicht mehr bei allen Herstellern verfügbar, auch für Carrera gibt es keinen Nachschub. „Alle Kinder werden zu Weihnachten Spielzeug bekommen. Nur bei speziellen Wünschen könnte es schwierig werden."