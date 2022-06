Viele Menschen suchen nach Alternativen zu den herkömmlichen Kraftstoffen, die an den Tankstellen immer unerschwinglicher werden. Wir zeigen, was wirklich hilft und warum die Verwendung von Salat- und Heizöl beim Autofahren keine gute Idee ist.

Was hilft wirklich gegen die Rekordpreise an den Zapfsäulen der Tankstellen? Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, die den Geldbeutel schonen. Symbolbild:

Laatzen/Ballenstedt/Magdeburg - Die Preise klettern beim Tanken in immer neue Höhen. Viele Menschen suchen deshalb nach Alternativen zum herkömmlichen Kraftstoff. Und kommen auf die Idee, mit Salat- oder dem noch preiswerteren Heizöl zu tanken. Vor allem in den Sozialen Medien ist der Gedanke beliebt. Wir erklären, warum das Tanken mit Speiseöl machbar, aber keine gute Idee ist, und was wirklich gegen die horrenden Summen an den Tanksäulen hilft.