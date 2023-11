Die Firmenchefs erzählen von den neuen medizinischen Möglichkeiten und warum es Europas Bürokratie jungen Unternehmen so schwer macht.

Blick in die Neoscan-Werkstatt, wo die neuartigen Spulen gewickelt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Magdeburger Firma Neoscan baut den Magneten für das weltweit stärkste MRT-Gerät der Humanmedizin. Mit ihm eröffnen sich für die Diagnose neue Möglichkeiten, Ärzte können tiefer denn je in den Menschen schauen. Doch der Pfad zum Erfolg ist mühsamer als er es sein müsste, da der Staat jungen Unternehmen – so genannten Start Ups – einige Steine in den Weg rollt. Die Volksstimme sprach mit Kapitalgeber Karl Gerhold und Firmenchef Stefan Röll.