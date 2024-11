Der Wirtschaftspreis des Landes Sachsen-Anhalt für die beste Neugründung geht an Raydiax aus Magdeburg. Mit dem Produkt des Start-ups könnten Krebsbehandlungen schneller und einfacher werden.

Magdeburg - In der Wissenschaft wird „viel Papier generiert“, aber zum Großteil kommt das nicht in der Wirtschaft an, meint Thomas Hoffmann. Der Maschinenbauingenieur wollte das ändern – und gründete mit vier Mitstreitern das Start-up Raydiax.