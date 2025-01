Bodelschwingh-Haus Nach erster Insolvenz: Behindertenhilfe in Sachsen-Anhalt „massiv gefährdet“

Das Bodelschwingh-Haus in Wolmirstedt ist in Finanznot. Damit ist die Einrichtung nicht allein. Mehr Träger der Behindertenhilfe warnen vor Abbau – und kündigen Klagen gegen das Land an.