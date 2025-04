Leipzig/MZ. - Der Leipziger Gaskonzern VNG verkauft knapp die Hälfte seines Biogasgeschäfts. Die Infrastruktursparte des Vermögensverwalters CVC übernimmt 49 Prozent der Tochter Balance Erneuerbare Energien GmbH, teilte VNG am Montag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Führende Biogasplattform geplant

VNG-Chef Ulf Heitmüller hatte erst in der vergangenen Woche erklärt, dass das Biogasgeschäft ausgebaut werden soll. Um das zu finanzieren, wurde offenbar CVC DIF aus den Niederlanden mit ins Boot geholt. Die Partnerschaft ziele darauf ab, das Wachstum der Balance weiter voranzutreiben, teilte VNG mit.

Vision sei es, die führende Biogasplattform in Deutschland zu werden. Gijs Voskuyl, Managing Partner von CVC DIF, teilte mit: „Die Dynamik im Biogasmarkt macht klar: Biogas ist ein zentraler Bestandteil zur Dekarbonisierung der Energiewirtschaft.“

Balance eines der größten Unternehmen im deutschen Biogas-Geschäft

Der Fonds ist an langfristigen und sicheren Renditen interessiert. Das erwarten offenbar sowohl VNG als auch CVC DIF vom Biogasgeschäft. Der Markt ist bisher jedoch sehr kleinteilig. In Deutschland gibt es mehr als 9.600 Biogasanlagen, die zumeist von Landwirten betrieben werden. VNG besitzt durch Zukäufe aktuell 42 Anlagen in Nord- und Ostdeutschland mit einer installierten Gesamtkapazität von rund 197 Megawatt. Damit gehört Balance bereits zu den größten Betreibern in Deutschland.

Verglichen mit dem Erdgasgeschäft von VNG sind die Mengen aber verschwindend gering. Die Vision, „führende Biogasplattform“ zu werden, deutet darauf hin, dass VNG vor allem im Handelsgeschäft mit dem grünen Gas expandieren will.