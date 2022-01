Nordzucker AG mit gutem Saison-Ertrag: Wird Zucker bald teurer?

Zucker steckt - oft auch verborgen - in sehr vielen Nahrungsmitteln. Zunehmend wichtiger wird er daneben als Rohstoff für Biosprit und die chemische Industrie. Die jetzt beendete Ernte fällt für Landwirte und Verarbeiter befriedigend aus. Was heißt das für die Preisentwicklung?

Braunschweig/Klein Wanzleben/dpa - Europas zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker hat die Saison 2021/22 mit besseren Erträgen abgeschlossen. Das Unternehmen, das in Sachsen-Anhalt ein Werk in Klein Wanzleben in der Börde hat, deutete am Donnerstag in Braunschweig außerdem höhere Preise an. In Deutschland hätten je Hektar im Schnitt knapp 80 Tonnen Rüben von den Feldern geholt werden können - deutlich mehr als im letzten Fünfjahresmittel (73 Tonnen). Der entsprechende Zuckerertrag habe mit 14,2 gegenüber 13,3 Tonnen ebenso zugenommen.

Profitieren sollen davon auch die Landwirte. "Zusätzlich zu den guten Erträgen werden sich höhere Zuckerpreise positiv auf die Rübenpreise auswirken", erklärte der Konzern für diejenigen Lieferanten, deren Verträge nicht allein feste Preisklauseln haben. Ob Zuckerprodukte für Endverbraucher noch teurer werden, sei nicht genau abzuschätzen, meinte ein Firmensprecher. Die Inflation treffe allerdings auch die Verarbeiter: "Kosten für Energie und Hilfsstoffe sind gestiegen."

Die verbesserten Mengen und Qualitäten seien auf das wieder feuchtere Wetter vor allem im Sommer zurückzuführen, berichtete die Nordzucker AG. Zudem seien die Niederschläge in fast allen Anbauregionen Europas gut verteilt gewesen - anders als in mehreren Vorjahren. In Dänemark und Schweden laufe die Verarbeitung derzeit noch, in sämtlichen anderen Ländern sei sie beendet. Über alle Geschäftsgebiete hinweg betrachtet habe sich der Rübenertrag pro Hektar bisher unterhalb des Niveaus in Deutschland bei 72,1 Tonnen eingependelt.

Nordzucker bezieht den Agrarrohstoff auch aus Regionen, in denen Zuckerrohr wächst - etwa Australien. Hier lag der Hektarertrag bei 85 Tonnen. Ein Teil der weltweiten Zuckerernte fließt inzwischen in die Produktion von Bioethanol für Kraftstoffe und die Chemieindustrie.

Das vergangene Geschäftsjahr 2020/21 beendete Nordzucker mit einem Gewinn von 66 Millionen Euro, nachdem es davor zwei Mal Verluste gegeben hatte. Der größte Zuckerproduzent Europas - die Südzucker AG mit Hauptsitz in Mannheim - gab jüngst eine erhöhte Prognose für die laufende Saison (bis Ende Februar) ab. Gründe seien eine allgemeine Erholung der Zuckersparte und eine starke Nachfrage nach Biosprit.